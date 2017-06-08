Перед детской комнатой появится магазин в Барабинске

Торговый павильон перекроет окна многоквартирного дома в Барабинске. Стройка намечается возле пятиэтажки на Карла Маркса, 117. Больше всего этим событием обеспокоена жительница квартиры на первом этаже Дарья Мальцева.

Дарья Мальцева,

жительница дома №117:

Совсем недавно я обнаружила, что перед моими окнами планируют расширение магазина. Меня это не устраивает. Стена расположится перед детской комнатой и спальней. На первом этаже прохладно и сыро. Сторона дома, где подъезды — теневая. Детская находится на солнечной стороне. Магазин закроет теплую и солнечную комнату. Расстояние до магазина совсем небольшое.

Возле дома №117 растут сирень, рябина. Жильцы сделали здесь клумбы. В доме есть пенсионеры, редко выходящие на улицу. Для них цветы и зелень — это возможность с удовольствием полюбоваться на мир. Во время строительства насаждения придется убрать.

Обратившись в администрацию города, Дарья Мальцева узнала, что действительно, магазин планируют расширять. В управляющей компании вообще ответили, что этот вопрос жильцов не касается. Женщина планирует обратиться в прокуратуру.

Светлана Величко,

индивидуальный предприниматель, владелица магазина:

Мы общались с жителями и договорились, что деревья пересадим. Кроме того, завезем дополнительно землю для создания новых клумб. Вообще, раньше территория нашего магазина была заброшена. Использовалась для скопления мусора. И сейчас мы продолжаем вывозить отходы, которые оставляют у здания. Поддерживаем чистоту. На строительство у нас есть все документы, разрешения, которые мы собирали не один месяц. В том числе и на спил дерева. Расстояние до многоквартирного дома соответствует нормативам, даже превышает их. Его достаточно для того, чтобы солнечный свет проникал в квартиры.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», минимальное расстояние, которые должно быть между зданиями I и II степени огнестойкости, — 6 метров. Если степени огнестойкости зданий IIIa, IIIб, IV, IVa, V — расстояние должно быть минимум 15 метров.

Фактическое расстояние от дома №117 на Карла Маркса до магазина — 8 метров.

Как бы вы повели себя на месте жителей?

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