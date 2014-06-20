Пересчитали пенсии неработающим в Барабинске

С сегодняшнего дня, 1 февраля, проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам. Размер индексации составил 5,4 процента.

Коллеги уточняют, что пересчитают пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца. На 5,4% увеличатся ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам — инвалидам, ветеранам войн, блокадникам, чернобыльцам и другим.

В Барабинском районе 14 160 пенсионеров. Их них — неработающих 10 768 человек. Как сообщили в местном управлении Пенсионного фонда РФ, после индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающих составил 12 677 рублей. Средний размер увеличения пенсии — 650 рублей.

Значительный размер индексации, на ваш взгляд?

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