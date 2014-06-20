Пересчитывают пенсию женщинам в Куйбышеве и Барабинске

Моя мама совершенно случайно узнала от односельчанки, что Пенсионный фонд «дает компенсацию за детей, если мать не работала, когда они родились». По ее словам, кто-то получил 800 рублей, а кто-то — на пятерых детей — почти две тысячи. Взволнованная этим известием, мама оповестила и своих родственниц об упускаемых возможностях.

Казалось бы, о нововведении должны широко информировать население, раз оно носит заявительный характер. Но ничего подобного я не читала. Мама, не утерпев, пошла в Пенсионный фонд, и ее информация подтвердилась.

Интересно… Следом отправилась и я — к заместителю начальника управления Пенсионного фонда по Куйбышевскому району Ольге Сорокиной. Конечно, первоначальная формулировка — «компенсация за детей, если мать не работала, когда они родились» — оказалась неверна. Но придти с заявлением женщинам стоит.

Попробую изложить доступно ту информацию, которой поделилась со мной Ольга Юрьевна. С 1 января 2015 года вступил в силу новый федеральный закон №400 о страховых пенсиях. В нем, в частности, прописана новая норма — повышающие баллы за иные нестраховые периоды.

Пенсия теперь считается в баллах. Стаж работы, за который отчислялись страховые взносы, можно перевести в баллы для расчета пенсии. Но так называемые иные нестраховые периоды, за которые взносы не платились, например, когда женщина не работала, до этого закона в баллы не переводили. Но прибавка к пенсии за эти периоды все же начислялась и зависела от количества месяцев ухода за ребенком и стоимости страхового года, утверждаемого постановлением правительства РФ ежегодно.

Сейчас новая норма дает возможность оценить в баллах период времени, когда женщина не имела трудовых отношений, ухаживая за ребенком в возрасте от рождения до полутора лет. Кроме того, к нестраховым периодам, которые новая норма закона позволяет перевести в баллы, относится время прохождения военной службы по призыву, ухода трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 80 лет, а также время проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в местности, где они не могли трудоустроиться. То есть те периоды времени, за которые взносы в Пенсионный фонд не перечислялись, но которые и при старой пенсионной системе учитывались в стаже работы женщины.

Поскольку начали мы все-таки с «компенсации за детей», и такой нестраховой период более распространен, остановимся на нем подробнее. Женщина может претендовать на перерасчет, если в течение первых полутора лет жизни своего ребенка она не была официально трудоустроена, или уволилась, пусть даже на пару месяцев.

Если период ухода за детьми включен в общий трудовой стаж по нормам ранее действовавшего законодательства, то пересчитать такие периоды в баллы можно, переоценив пенсионные права. Если расчет пенсии осуществлен по ранее действовавшему законодательству, то часто это не приводит к увеличению размера пенсии.

Это будет именно перерасчет, а не единовременная компенсация. Возможно, кому-то подобный перерасчет был сделан еще в 2005 году — на основании федерального закона №18 о возможных нестраховых периодах. Тогда проводили массовый перерасчет на основании сведений о детях в пенсионных делах.

Сейчас перерасчет носит заявительный характер. Нужно написать заявление в Пенсионный фонд с просьбой перевести в баллы нестраховой период либо по дополнительно представленным документам о детях. Сегодня один год отпуска по уходу за первым ребенком оценен в 1,8 балла или 140,90 рубля, за вторым ребенком — 3,6 балла или 281,80 рубля, за год отпуска по уходу за третьим и последующими детьми начисляется 5,4 балла или 422,71 рубля. Добавка к пенсии у всех может быть разная, зависит она от длительности отсутствия трудовых отношений в период ухода за ребенком.

Для перерачета пенсии нужно предоставить документы:

• свидетельство о рождении ребенка

• документ о воспитании ребенка до достижения им возраста 8 лет (например, аттестат об окончании школы)

…Маме моей причитается-таки небольшой перерасчет за одну из дочерей. На какую сумму оценен этот нестраховой период, все забуду у нее спросить.

Вы пойдете в Пенсионный фонд за перерасчетом?

Еще по теме:

Проиндексируют пенсии на уровень инфляции