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Пересчитывают пенсию женщинам в Куйбышеве и Барабинске
Моя мама совершенно случайно узнала от односельчанки, что Пенсионный фонд «дает компенсацию за детей, если мать не работала, когда они родились». По ее словам, кто-то получил 800 рублей, а кто-то — на пятерых детей — почти две тысячи. Взволнованная этим известием, мама оповестила и своих родственниц об упускаемых возможностях.
Казалось бы, о нововведении должны широко информировать население, раз оно носит заявительный характер. Но ничего подобного я не читала. Мама, не утерпев, пошла в Пенсионный фонд, и ее информация подтвердилась.
Интересно… Следом отправилась и я — к заместителю начальника управления Пенсионного фонда по Куйбышевскому району Ольге Сорокиной. Конечно, первоначальная формулировка — «компенсация за детей, если мать не работала, когда они родились» — оказалась неверна. Но придти с заявлением женщинам стоит.
Попробую изложить доступно ту информацию, которой поделилась со мной Ольга Юрьевна. С 1 января 2015 года вступил в силу новый федеральный закон №400 о страховых пенсиях. В нем, в частности, прописана новая норма — повышающие баллы за иные нестраховые периоды.
Пенсия теперь считается в баллах. Стаж работы, за который отчислялись страховые взносы, можно перевести в баллы для расчета пенсии. Но так называемые иные нестраховые периоды, за которые взносы не платились, например, когда женщина не работала, до этого закона в баллы не переводили. Но прибавка к пенсии за эти периоды все же начислялась и зависела от количества месяцев ухода за ребенком и стоимости страхового года, утверждаемого постановлением правительства РФ ежегодно.
Сейчас новая норма дает возможность оценить в баллах период времени, когда женщина не имела трудовых отношений, ухаживая за ребенком в возрасте от рождения до полутора лет. Кроме того, к нестраховым периодам, которые новая норма закона позволяет перевести в баллы, относится время прохождения военной службы по призыву, ухода трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 80 лет, а также время проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в местности, где они не могли трудоустроиться. То есть те периоды времени, за которые взносы в Пенсионный фонд не перечислялись, но которые и при старой пенсионной системе учитывались в стаже работы женщины.
Поскольку начали мы все-таки с «компенсации за детей», и такой нестраховой период более распространен, остановимся на нем подробнее. Женщина может претендовать на перерасчет, если в течение первых полутора лет жизни своего ребенка она не была официально трудоустроена, или уволилась, пусть даже на пару месяцев.
Если период ухода за детьми включен в общий трудовой стаж по нормам ранее действовавшего законодательства, то пересчитать такие периоды в баллы можно, переоценив пенсионные права. Если расчет пенсии осуществлен по ранее действовавшему законодательству, то часто это не приводит к увеличению размера пенсии.
Это будет именно перерасчет, а не единовременная компенсация. Возможно, кому-то подобный перерасчет был сделан еще в 2005 году — на основании федерального закона №18 о возможных нестраховых периодах. Тогда проводили массовый перерасчет на основании сведений о детях в пенсионных делах.
Сейчас перерасчет носит заявительный характер. Нужно написать заявление в Пенсионный фонд с просьбой перевести в баллы нестраховой период либо по дополнительно представленным документам о детях. Сегодня один год отпуска по уходу за первым ребенком оценен в 1,8 балла или 140,90 рубля, за вторым ребенком — 3,6 балла или 281,80 рубля, за год отпуска по уходу за третьим и последующими детьми начисляется 5,4 балла или 422,71 рубля. Добавка к пенсии у всех может быть разная, зависит она от длительности отсутствия трудовых отношений в период ухода за ребенком.
Для перерачета пенсии нужно предоставить документы:
• свидетельство о рождении ребенка
• документ о воспитании ребенка до достижения им возраста 8 лет (например, аттестат об окончании школы)
…Маме моей причитается-таки небольшой перерасчет за одну из дочерей. На какую сумму оценен этот нестраховой период, все забуду у нее спросить.
Вы пойдете в Пенсионный фонд за перерасчетом?
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Ну и что ? Я ходила.Мне ответили -Вам не нужно.вы работали Я хорошо наверное знаю.что ходила в отпуск по уходу за ребёнком.Ничего толком не объяснили.Я и сейчас не поняла.Надо или не надо.хотя женщины моего возраста получают доплату. Где найти правду ?……. Я обращалась год назад. Всё запутали. не разберёшь .Я ветеран труда НСО
Если Вы были в отпуске по уходу за ребенком, значит вы были в трудовых отношениях и данный период учтен Вам СТАЖЕМ. А женщинам которые НЕ находились в трудовых отношениях и просто сидели дома, такие периоды и пересчитывают сейчас. И поверьте Ваш вариант(учет стажем) выгоднее.
Все,кто родились от 1928-1945года,являются детьми войны…по новому закону,тоже должны сами обратиться за доплатой к пенсии…многие не знают
Но это наверное в соц.защиту?
в пенсионном фонде по месту жительства и по всей стране надо только свидетельства о рождении детей как живых так и умерших не зависит был ли оплачен декрет или нет считают к стажу за каждого ребёнка по полтора года
В пенсионный фонд
Где же прочесть такой закон?? может ссылочку скинете?
Согласно данному принятому документу, «детьми ВОВ» признаются граждане, дата рождения которых приходится на временной промежуток от 23 июня 1928 года до 3 сентября 1945 года включительно. Для пользования статусом и соответствующими льготами на территории Иркутской области граждане должны иметь соответствующую прописку.
Региональным управлением для таких людей предусмотрены следующие виды соцподдержки:
им положена ежемесячная доплата к пенсии в размере 400 рублей РФ;в государственных социальных учреждениях они обслуживаются вне очереди;медицинская помощь вне очереди.
Также к социально сознательным областям можно отнести Тверскую, Новосибирскую, Амурскую, Покровскую, Волгоградскую и другие области.
интересно получается! Значит, достаточно факта рождения в это время, и не важно — воевал ли кто то (был в армии) из родителей?
А ведь это справедливо.какая разница,воевали их родители,или нет…разве дети виноваты,что родились во время войны?К примеру,моя мама родилась 14декабря 1941года,её отец ушел на фронт летом и вскоре пропал безвести…по сей день о нём ничего не известно,потому ей не положена выплата,как по потере отца на войне…похоронен то нет…а по этому закону всё встаёт на свои места.
Я подобное уже в инете от кого-то встречала давно. Потом у нас слышала, а когда люди стали обращаться, то увы! ПФР фигу показал, нашлись всякие разные отговорки. У меня сестра февралем 45 года рожденная и никаких добавок.
Я тоже после праздников буду узнавать…не знаю что скажут
Если что, поделитесь новостью.
На сколько я поняла,на федеральном уровне этот закон принимать не спешат,но некоторые регионы его приняли на региональном уровне,в том числе и Новосибирская область.
Ровно поэтому в Пенсионный ходить не за чем.
Всё что Вы привели выше касается льгот и доплаты в виде Ежемесячной РЕГИОНАЛЬНОЙ выплаты. Такая выплата положена через органы СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ и ТОЛЬКО одна из нескольких-ветеран труда, труженик тыла ну и наверное дети войны. ПЕНСИОННЫЙ фонд назначает ЕДВ ТОЛЬКО ФЕДЕРАЛЬНОГО значения.
Оксана, так мы с Вами одной области, да и соседи. Подруга обращалась, ничего не получила.
Да,правильно,надо в соцзащиту обращаться
По моему в думе не рассматривали такой вопрос!!Только говорят о нем а там не очень торопятся его принимать!!Ждут когда помрут хотя бы половина тех кто родился в это время!!!Глядишь и платить не надо будет!!!Все предусмотрено!!Сейчас рассматривается в Думе вопрос как расселить из хрущевок людей и построить им новые квартира???Очень быстро только Путин сказал уже перенесенов Думу!!! Ну а что до детей войны То долго нам придется этого разрешения вопроса ждать!!Это не первоначальная проблема!!Ну доживут хорошо будут получать!!А не довижут значит так судьба распорядилась