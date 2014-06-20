Переселились в новый дом в Куйбышеве

31 января стало праздничным и незабываемым днем для 31 семьи, а это 81 человек, из Куйбышева. В этот солнечный морозный день они получили ключи от новых квартир в доме 7\1 квартала 1. Все семьи участвовали в программе расселения ветхого жилья.

На вручение долгожданных ключей пришли представители местной власти, управляющей компании, застройщика, чтобы лично поздравить новоселов. И пожелать, чтобы новые стены стали началом новых побед.

Новоселы были настроены оптимистически, хотели поскорей познакомиться и подружиться с соседями.

Валентина Степура,

новосел:

Эту квартиру мы ждали 3 года, здесь будем жить с мужем и внучкой. Планировка нового жилья очень понравилась, а по квадратуре нисколько не уступает нашей прошлой квартире.

Вместе с Валентиной Семеновной мы прошлись по ее однокомнатной квартире. Сделан чистовой ремонт, в кухне установлена плита, а в ванной комнате — вся сантехника. Новоселы смогут отметить предстоящие февральские и мартовские праздники на новом месте, чему безмерно рады.

Жители переселены из ветхих домов по адресам:

улица Смирнова, дом 11, дом 2,

улица Копьева, дом 8,

улица Агафонова, дом 23,

улица Урицкого, дом 27,

улица Панфилова, дом 7, дом 12,

улица Кузнецова, дом 8, дом 9,

улица Закраевского, дом 74, дом 3,

улица Пиотровского, дом 9а,

улица Красная, дом 43,дом 52,

улица Макарова, дом 20,

улица Пионерская, дом 4.

Фото из открытых источников и Анжелики Белан

Качественно ли новое жилье?

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