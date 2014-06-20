Личный День независимости для следователей

День образования Следственного комитета РФ отпраздновали 15 января в Куйбышеве и Барабинске.

Следственный комитет вывели из состава прокуратуры 15 января 2011 года . Именно этот день теперь принято считать профессиональным праздником следователей.

Хотя, история этой профессии уходит своими корнями в далёкий 1713, когда в России появились майорские и следственные канцелярии, подчинялись которые лично Петру I. Независимые органы беспристрастно разбирали дела в отношении любых лиц.

И вот в 2011 году идея Петра I получила свое второе рождение. Следственный комитет РФ подчиняется теперь непосредственно главе государства. Это дает возможность сотрудникам вести разбирательства, несмотря на ранги и регалии участников того или иного разбирательства. Сами же следователи в шутку говорят, что 15 января отмечают свой «День независимости».

Руководитель Куйбышевского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области поздравляет коллег с Днем образования Следственного комитета, желает успехов в нашей нелегкой, но очень важной службе, крепкого здоровья, семейного благополучия, поддержки родных и близких и дальнейших профессиональных успехов!