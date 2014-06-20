Первое и третье места у волейболистов Куйбышева
Дек30

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Первое и третье места у волейболистов Куйбышева

Автор: | Опубликовано 30 декабря 2016 в 09:40
Рубрика: Спорт | Просмотров: 115 | Комментариев нет

В р. п. Кольцово прошел междугородный турнир по волейболу памяти И. А  Гоцелюка среди девушек 2001-2002 г. р. Двенадцать команд Новосибирской области и Алтайского края приняли участие в турнире. Команда куйбышевской спортивной школы заняла первое место! Тренеры — Белоусов П. В., Симоненко Н. В.

волейбол в куйбышеве

волейбол в куйбышеве

В Куйбышеве прошли соревнования Сибирского федерального округа по волейболу среди юношей 2001-2002 г. р. По итогам игр куйбышевские юноши заняли третье место, уступив Новосибирску и Междуреченску. Команда ДЮСШ Куйбышевского района примет участие в финальных соревнованиях первенство России по волейболу среди юношей. Тренер — Кузнецов В. В.

волейбол СФО

волейбол СФО

волейбол СФО

волейбол СФО

волейбол СФО
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