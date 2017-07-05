Пешеход, стань ярче на дороге!

На улице Гуляева в Куйбышеве в районе оживленного пешеходного перехода воспитанники станции юных техников – учащиеся школы №9 совместно с сотрудниками ГИБДД организовали акцию «Засветись на дороге». Ребята в ярких жилетах в очередной раз напомнили жителям города о необходимости использования фликеров в тёмное время суток. Ведь, несмотря на то, что по Правилам дорожного движения пешеходы на загородных трассах в условиях недостаточной видимости обязаны обозначить себя световозвращающими элементами, многие взрослые и дети не знают про фликеры.

Фликеры — маленькие значки, браслеты или наклейки, которые можно разместить на куртке, рюкзаке, руке, джинсах, обуви. В настоящее время во многих магазинах можно приобрести данную продукцию и обезопасить себя. Все элементы отражают свет в темноте и помогают быстрее увидеть пешехода в тёмное время. При езде с ближним светом расстояние, при котором пешеход заметен водителю, равно 25-30 метров, с фликерами оно увеличивается до 130-140 метров. Водитель, двигающийся в автомобиле с включенным дальним светом, увидит пешехода на расстоянии 400 метров.

Активисты отряда ЮИД подарили юным участникам дорожного движения и взрослым пешеходам более 20 наборов ярких световозвращающих элементов, а также вручили памятки с разъяснениями о применении данной продукции.

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