Письмо Путину отправили жители Барабинска

Завершен сбор подписей за отставку Максима Овсянникова, главы города Барабинска. Более 10% от числа избирателей высказались против политики действующей администрации. Подписные листы вместе с обращением отправлены Президенту РФ Владимиру Путину.

За отставку главы собрано 2800 подписей. «Эта цифра могла быть больше, – говорят сборщики подписей, – но мы не ставили целью опросить весь город. Решили, что этого будет достаточно, чтобы обратиться к главе региона и Президенту Российской Федерации с просьбой положить конец антинародному руководству».

Напомним, что подписи начали собирать в июне этого года, после того, как городской Совет признал удовлетворительной деятельность главы и местной администрации.

Барабинцев поддержали активисты общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» и Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ.

Сегодня подписные листы вместе с текстом обращения были отправлены в администрацию Президента РФ, Губернатору Новосибирской области и председателю Законодательного Собрания.

В обращении говорится: «Ситуация в Барабинске настолько катастрофична, что давно требует вмешательства федеральных властей. За период работы данного сити менеджера деградировала вся система ЖКХ, пришла в упадок внутригородская дорожная сеть, обострился вопрос со сбором и утилизацией мусора, участились сомнительные манипуляции с городской землей, на грани срыва оказалась программа переселения из ветхого жилья, имеют место неадекватные кадровые назначения, отсутствует диалог с населением. Решение вопросов местного значения больше похоже на вопиющее бездействие, безразличие и непрофессионализм. <…> Считаем, что такому антинародному руководству должен прийти конец».

Проводить пикеты и митинги люди не хотят, опасаясь дестабилизации и без того сложной обстановки. Авторы письма просят вмешаться в ситуацию руководство региона и Президента РФ, чтобы решить давно назревшую проблему.