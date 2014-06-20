Питание — под контролем родителей в Куйбышеве
Фев21

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Питание — под контролем родителей в Куйбышеве

Автор: | Опубликовано 21 февраля 2017 в 09:38
Рубрика: Образование | Просмотров: 255 | 2 комментария

Муниципальный родительский комитет совместно с отделом детского питания и управлением образования провел рейды по качеству организации детского питания в дошкольных учреждениях и школах Куйбышевского района.

Ольга Василенко,
председатель муниципального родительского комитета:
Рейды проведены в соответствие с планом работы комитета, а также в результате поступившей жалобы от родителей по качеству школьного питания. Стараемся привлекать к общественному контролю родителей разных образовательных организаций. Это дает им возможность сравнивать организацию питания, пробовать блюда на вкус, больше знать о требованиях к пищеблокам, предъявляемым сегодня различными контролирующими органами.

Стоит отметить, что о дате и целях рейда руководители образовательных организаций заранее не предупреждались. В ходе проверки посещены школы №№3, 4, 9, Октябрьская и детский сад «Солнышко». Родителей, в первую очередь, интересовало меню и состояние пищеблоков, сроки годности и соблюдение правил хранения продуктов.

Галина Варпаховская,
председатель родительского комитета 3«Б» класса школы №10:
Посетив несколько пищеблоков, мы убедились, что требования по хранению продуктов соблюдаются. Молочная продукция, мясные полуфабрикаты, рыба, ягода – все это, как и положено, хранится в разных холодильниках. Интересно то, что меню на день во всех школах примерно одинаковое, а вкус и внешний вид блюд получается разный. Очень многое в этом вопросе зависит от шеф-повара и коллектива столовой.

Специалисты отдела «Детское питание» проверили документацию на продукты питания, договоры с поставщиками, соблюдение сроков хранения продуктов: от какао-порошка и растительного масла до молока и мясных полуфабрикатов. Последние, кстати, изготавливаются Цехом полуфабрикатов и поставляются централизованно во все образовательные учреждения района.

В школах организовано двухразовое горячее питание и дополнительная продажа блюд и выпечки. Стоимость обеденного рациона составляет порядка 25-30 рублей. В детских садах для воспитанников организованы завтраки, обеды, полдники и ужины. Стоимость рациона в день – 86-100 рублей.

На особенном контроле у родителей – соблюдение правил подачи блюд. Главное, отмечают участники рейда, чтобы детское питание подавалось вовремя и не было холодным.

Олеся Каменева,
член муниципального родительского комитета:
13 февраля мы побывали в 4-й школе, пообщались с ребятами в столовой, сами попробовали первое и второе блюда. В меню был суп с рыбными консервами, гречка с котлетой из говядины, чай с лимоном. Все вкусное и свежее.

По итогам рейда составлен протокол о результатах совместной проверки. Серьезных замечаний выявлено не было.

рейд по школьным столовым

рейд по школьным столовым

рейд по школьным столовым

рейд по школьным столовым

рейд по школьным столовым

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