Плата за детсад не меняется в Барабинске

Два года не меняется родительская плата за детский сад в Барабинском районе. Последнее постановление районной администрации вышло 15 июня 2015 года. Решение об установлении платы принимается на сессиях депутатами районного совета.

Установлена плата за детский сад для родителей детей до трех лет — 1 544 рубля, для родителей детей до 7 лет — 1 674 рубля. Напомним, что в оплату входит только питание ребенка в учреждении.

Причина неизменности платы — местный поставщик предоставляет продукты по старым ценам. Оснований повышать стоимость посещения детсада нет.

Размер компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми:

20% среднего размера родительской платы — на первого ребенка;

50% — на 2 ребенка;

70% — на 3 третьего и последующих детей.

Вы получаете компенсацию платы за детский сад?

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