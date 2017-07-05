Платите штрафы вовремя в Куйбышеве

За шесть месяцев 2017 года сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» было выявлено 1 626 административных правонарушений по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ. Число лиц, на которых были наложены административные штрафы и своевременно их оплатившие, составляет 69,2 %. Граждане, на которых были наложены административные штрафы и не оплатившие их в установленный законодательством срок– 40 дней (10 из которых на обжалование и 30 дней отводится на оплату штрафа в добровольном порядке), числятся дебиторами.

О том, что граждане, своевременно не оплатившие административные штрафы, привлекаются к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, уже не является новостью. В межмуниципальном отделе МВД России «Куйбышевский» наработана практика и алгоритм действий по привлечению таких лиц к административной ответственности.

За шесть месяцев 2017 года к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок было привлечено 163 правонарушителя. Санкции данной статьи предусматривают административный арест до 15 суток или наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей.

По смыслу это выглядит примерно так: если Вы не уплатили штраф в размере 500 рублей, то судья (а именно он уполномочен рассматривать административные протоколы, предусмотренные ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) назначает Вам штраф в размере 1 000 рублей, если штраф был 1 500 рублей, то – 3000 рублей.

За шесть месяцев 2017 года в отношении 39 правонарушителей было принято решение об административном аресте. Многие граждане ошибочно полагают, что если они отсидели сутки или оплатили административный штраф, вынесенный судьей, то этим их задолженность государству исчерпывается. Однако мало кто задумывается над тем, что удвоенный штраф или отсиженные сутки – это «наказание» за несвоевременную оплату штрафа, сам же ранее наложенный штраф так и остается неоплаченным!

По истечении времени для обжалования постановления и добровольной оплаты административного штрафа при отсутствии документа, свидетельствующего об его уплате, должностное лицо, вынесшие постановление, согласно ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Так вот, именно это неоплаченное постановление о вынесенном административном штрафе и направляется в службу судебных приставов на принудительное взыскание.

При поступлении постановления в службу судебных приставов возбуждается исполнительное производство, в результате чего должнику предлагается оплатить административный штраф в добровольном порядке в течение 5 дней с момента получения постановления. Если должник в течение 5 дней не оплатил данный штраф, то с него, кроме неоплаченного штрафа, будет взыскан еще и исполнительский сбор.

Многие правонарушители не оплачивают административные штрафы, мотивируя это тем, что необходимо заполнять квитанцию, либо тем, что необходимо отстоять большую очередь в банке. Хотелось бы отметить, что при рассмотрении дела об административном правонарушении правонарушителю выдается копия постановления с прикрепленной к ней квитанцией (в которой содержатся все данные для оплаты административного штрафа), кроме того, на территории Новосибирской области и, в частности, в городе Куйбышеве действует электронная система «ГОРОД», которая позволяет оплачивать административные штрафы через терминал, для этого необходимо знать только номер УИН по делу об административном правонарушении.

Напоминаем, что за информацией по имеющейся задолженности или по оплате административных штрафов, за исключением штрафов ГИБДД, Вы можете обратиться в кабинет №45 межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» по адресу: НСО, г. Куйбышев, Краскома, 10 или по телефону 51-172.

За что можно получить в Куйбышеве административный штраф?