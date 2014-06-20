Площадь Победы появится в Устьянцево

Площадь Победы реконструируют в Устьянцево. Сельсовет выиграл грант, участвуя в конкурсе социально-значимых проектов. Его сумма — почти 350 тысяч рублей.

Работы по реконструкции начнутся весной. Жители пояснили, что в селе был мемориал, который от времени разрушается. Скоро установят новое ограждение, бетонный тротуар и новый памятник, посвященный участникам Великой Отечественной войны.

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