Победа в нелегком поединке рукопашного боя

В Новосибирске прошло Первенство Новосибирской области по рукопашному бою. Команда Куйбышевского района заняла Первое командное место. В состав команды Куйбышевского района вошли воспитанники ГПВСК «Корсар».

В нелегких поединках Бабарыко Вадим и Бабушкин Вячеслав заняли первые места. Вторые места заняли Скутков Иван, Цепелев Игорь и Дереш Владислав.

Красивый и зрелищный бой за третье место выпал Тараканову Павлу, но схватка вышла недолгой, через минуту Павел отправил своего противника из Новосибирска в нокаут.

По результатам Первенства Новосибирской области, путевку на Сибирский Федеральный округ, который пройдет в городе Новокузнецке, получили следующие воспитанники клуба «Корсар»: Хуснутдинова Надежда, Бахрачева Рузанна, Бабушкин Вячеслав, Бабарыко Вадим и Тараканов Павел.