Победил в мини-футболе Куйбышев
Янв26

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Победил в мини-футболе Куйбышев

Автор: | Опубликовано 26 января 2017 в 11:37
Рубрика: Спорт | Просмотров: 21 | Комментариев нет

Сборная команда Куйбышевского района по футболу заняла первое место в зимних сельских спортивных играх по мини-футболу. Финальные игры проходили в р. п. Коченево с 20 по 22 января 2017 года.

В соревнованиях приняли участие команды сильнейшей группы области: Куйбышевского, Татарского, Карасукского, Новосибирского, Коченевского, Искитимского, Тогучинского, Барабинского, Сузунского, Черепановского, Краснозерского, Ордынского, Мошковского районов. Второе место заняла команда Черепановского района, третьей стала команда Коченевского района.

команда Факел, Куйбышев

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