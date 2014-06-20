Победил в мини-футболе Куйбышев

Сборная команда Куйбышевского района по футболу заняла первое место в зимних сельских спортивных играх по мини-футболу. Финальные игры проходили в р. п. Коченево с 20 по 22 января 2017 года.

В соревнованиях приняли участие команды сильнейшей группы области: Куйбышевского, Татарского, Карасукского, Новосибирского, Коченевского, Искитимского, Тогучинского, Барабинского, Сузунского, Черепановского, Краснозерского, Ордынского, Мошковского районов. Второе место заняла команда Черепановского района, третьей стала команда Коченевского района.

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