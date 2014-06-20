Победили куйбышевские гимнастки
Фев08

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Победили куйбышевские гимнастки

Автор: | Опубликовано 8 февраля 2017 в 18:08
Рубрика: Спорт | Просмотров: 268 | Комментариев нет

Куйбышевские девочки показали себя в черлидинге и гимнастике.

  • Открытый чемпионат и первенство по черлидингу состоялось в Бердске. Участники — 44 команды: из Куйбышева, Барнаула, Заринска, Новокузнецка, Омска, Новосибирска, Бердска, Убинки.
    Спортивную школу Куйбышевского района представили две команды: дети 6-12 лет и юниоры 13-16 лет. Победителями в младшей возрастной группе стали учащиеся нашей школы. Старшие девушки заняли 4 место. Тренер — Наталья Гледизорова.
  • Куйбышевские гимнастки приняли участие в чемпионате и первенстве города Новосибирска по художественной гимнастике.
    В групповых упражнениях 7-летние девочки заняли 1 место, 8-летние — 3 место, 13-летние — 3 место.
    Тренер-преподаватель — Екатерина Бубенова.

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