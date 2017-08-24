Поболейте за куйбышевских и барабинских спортсменов в Татарске, Коченёво, Чулыме, Ирмени

На хоккей, футбол и рукопашный бой ждут куйбышевских и барабинских болельщиков в разных частях области.
|
№ п/п
|
Дата
|
Наименование мероприятия
|
Место проведения
|
Ответственные
|
1.
|
25.08.-26.08
|
Хоккей с шайбой.
Межрайонный турнир среди юношей
|
Татарск
|
ОФКиС
ДЮСШ
|
2.
|
25.08.-26.08.
|
Футбол.
Финал первенства НСО
среди 15-16-летних юношей
|
Коченёво
|
ОФКиС
ДЮСШ
|
3.
|
25.08.-27.08.
|
Рукопашный бой.
Кубок Сибирского казачьего войска
|
Чулым
|
ОФКиС
ДЮСШ
|
4.
|
26.08.-27.08.
|
Футбол.
Первенство НСО
|
Ирмень, Ордынское
|
ОФКиС
ДЮСШ