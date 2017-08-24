Поболейте за куйбышевских и барабинских спортсменов в Татарске, Коченёво, Чулыме, Ирмени

На хоккей, футбол и рукопашный бой ждут куйбышевских и барабинских болельщиков в разных частях области.

№ п/п Дата Наименование мероприятия Место проведения Ответственные 1. 25.08.-26.08 Хоккей с шайбой. Межрайонный турнир среди юношей Татарск ОФКиС ДЮСШ 2. 25.08.-26.08. Футбол. Финал первенства НСО среди 15-16-летних юношей Коченёво ОФКиС ДЮСШ 3. 25.08.-27.08. Рукопашный бой. Кубок Сибирского казачьего войска Чулым ОФКиС ДЮСШ 4. 26.08.-27.08. Футбол. Первенство НСО Ирмень, Ордынское ОФКиС ДЮСШ