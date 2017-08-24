Поболейте за куйбышевских и барабинских спортсменов в Татарске, Коченёво, Чулыме, Ирмени

Татьяна ТрубачеваСпорт Метки: , , , , , , , , , , , ,

На хоккей, футбол и рукопашный бой ждут куйбышевских и барабинских болельщиков в разных частях области.

№ п/п

Дата

Наименование мероприятия

Место проведения

Ответственные

1.

25.08.-26.08

Хоккей с шайбой.

Межрайонный турнир среди юношей

  Татарск

ОФКиС

ДЮСШ

2.

25.08.-26.08.

Футбол.

Финал первенства НСО

среди 15-16-летних юношей

  Коченёво

ОФКиС

ДЮСШ

3.

25.08.-27.08.

Рукопашный бой.

Кубок Сибирского казачьего войска

  Чулым

ОФКиС

ДЮСШ

4.

26.08.-27.08.

Футбол.

Первенство НСО

  Ирмень, Ордынское

ОФКиС

ДЮСШ

 

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