Поборолись с липецкими волейболистки Куйбышева

10 тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А» состоялся в Куйбышеве в эти выходные.

Игры между куйбышевской командой «Олимп», представляющей Новосибирскую область, и командой «Липецк-Индезит» из Липецкой области прошли в спортивно-оздоровительном центре города Куйбышева.

В первой, субботней, встрече подопечным тренера Николая Симоненко не удалось справиться с гостями из Липецкой области. Наша команда уступила им со счетом 0:3.

В воскресенье команде «Олимп» удалось одержать волевую победу. Наши девушки обыграли соперниц со счетом 3:1.

По итогам игр куйбышевская команда «Олимп» сохранила за собой 8 место в турнирной таблице. Команда из Липецкой области – на 6 месте.

Игры 12 тура наша команда проведет 25-26 февраля. Соперники — команда «Приморочка» из Приморского края.