Почему быстро заканчиваются талоны в Пенсионном фонде Куйбышева

Непросто попасть на прием в куйбышевский Пенсионный фонд. Об этом говорят многие жители. Присылают возмущенные письма.

Живой очереди нет давно! Записи, естественно, нет, на месяц расписаны обращения! Почему никто не позаботится о людях?! Зачем поставили терминалы, если талоны выдают только до обеда чуть ли ни на 3 человека. Окна пустые, очереди нет, но специалисты не принимают!

Администратор Пенсионного фонда объясняет это тем, что прием проводится по талонам, которые почему-то не выдаются (закончилась талоны в 12:00!). По талонам принимают до обеда, после обеда специалисты принимают по записи. Объявления об этом нет!

Анна Соловьева, жительница Куйбышева: Уже не в первый раз складывается такая ситуация, когда я прихожу в Пенсионный фонд для решения каких-либо вопросов, но мне ничем не могут помочь специалисты, так как на приём к ним я попасть не могу.

Мы обратились за комментарием ситуации к руководству куйбышевского управления ПФР.

Ольга Сорокина,

заместитель начальника куйбышевского управления Пенсионного фонда:

Да, у нас были временные трудности, и они связаны в большей степени не с периодом отпусков. Идет большое количество людей на прием за перерасчетом «за детей». Ажиотаж возник в связи с призывами в интернете идти в Пенсионный фонд. Хотя эта норма существует с 2105 года. В прошлом году на текущую дату обращений по всем вопросам было меньше на 8 тысяч.

Почему в 9 утра быстро заканчиваются талоны на прием в терминале? В связи с тем, что предварительно на прием записывают не только наши специалисты, но и сами граждане — через интернет. Терминал выдает талоны с учетом предварительной записи, поэтому они быстро кончаются. Еще один нюанс — на портале госуслуг не учтено время на прием. Например, по какому-то вопросу специалист будет работать с человеком 30 или 50 минут, а на портале очередная запись — через 5 минут, либо граждане выбирают неверно вид услуги.

Если человек придет не в 9, а в 14-15 часов, он может попасть на прием. Кто-то не пришел по записи или по талону, кто-то позвонил и отменил запись. Места появляются, бывают всякие возможности.

При этом обратившихся за перерасчетом пенсии мы принимаем в день обращения. Это обязательно касается также инвалидов, которым ЕДВ назначается с даты обращения. Когда нет талонов на прием, без очереди принимаем заявления законопослушных граждан, которые ставят ПФ в известность о прекращении ухода за нетрудоспособным в связи с устройством на работу.

Сейчас очень много возможностей попасть на прием в Пенсионный фонд: по предварительной записи на едином портале госуслуг, на сайте ПФ, по телефону. По многим видам услуг можно подать заявление в ПФР через личный кабинет застрахованного лица, через МФЦ.

Мы рассылаем гражданам письма о представлении документов в рамках предварительной подготовки их к назначению пенсии. Сейчас это делаем уже не за 6, а за 9 месяцев. По тем адресам, которые имеются у нас в базе, их когда-то предоставляли работодатели. Если адрес не изменился, все получат приглашение на предварительную оценку пенсионных прав.

Если приглашение не получено, необходимо побеспокоиться самим гражданам и обратиться в УПФР также за 9 месяцев. Предоставление документов заранее позволит обратиться за назначением пенсии за месяц до наступления права на нее через личный кабинет застрахованного лица, без посещения УПФР.

Наряду с МФЦ, управление Пенсионного фонда является центром подтверждения учетной записи для регистрации на сайте госуслуг, что дает возможность открыть личный кабинет. Надо лишь внимательно заполнить заявление. Если будущий пенсионер был у нас с документами предварительно, то ему больше не надо ходить в ПФ, записываться на прием. Когда есть затруднения, специалисты управления помогут подать заявление с гостевого компьютера.

Да, сейчас уже нет предварительной записи на ноябрь, мы не можем занять предварительно весь рабочий день, необходимо оставить время и для живой очереди. Ситуаций, когда записи нет, талонов нет, а специалисты сидят без работы, у нас не бывает. Возможно, что человек, подписавший документы, поспешил уйти, в то время как специалист еще 10-15 минут формирует его пакет документов в электронном виде. Мы стараемся разрешать проблемы наших клиентов.