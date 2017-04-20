Почему детей пропустили в депо в Барабинске

Свободно проходят школьники в помещения барабинского сервисного локомотивного депо. Почему их так легко пропускают? Там проходит акция «Неделя без турникетов».

Она началась с 17 апреля и продлится до 21 числа. Каждый день в депо приходят старшеклассники из разных школ города. Можно даже попасть в электровоз и узнать, в каких условиях работает машинист.

Как работают другие железнодорожники дети также узнают на этой неделе. Вчера, к примеру, учащиеся школы-интерната №18 сказали, что обязательно придут работать в сервисное локомотивное депо.



Чем полезны экскурсии на предприятиях для детей?

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