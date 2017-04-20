Почему детей пропустили в депо в Барабинске

Анастасия ХлюкинаАкции Метки: , , ,

Свободно проходят школьники в помещения барабинского сервисного локомотивного депо. Почему их так легко пропускают? Там проходит акция «Неделя без турникетов».

Она началась с 17 апреля и продлится до 21 числа. Каждый день в депо приходят старшеклассники из разных школ города. Можно даже попасть в электровоз и узнать, в каких условиях работает машинист.

Как работают другие железнодорожники дети также узнают на этой неделе. Вчера, к примеру, учащиеся школы-интерната №18 сказали, что обязательно придут работать в сервисное локомотивное депо.

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо

День без турникетов депо
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