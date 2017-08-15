Почти невозможно получить ОСАГО в Барабинске и Куйбышеве

Застраховать свой автомобиль по ОСАГО стало почти невозможно в Барабинске и Куйбышеве. Автовладельцы ходят из одной компании в другую, сталкиваясь со всевозможными ограничениями.

К примеру, жительница Куйбышева Ирина — начинающий водитель. В октябре стаж вождения достигнет трех лет. Застраховать в этом году свой автомобиль пока не удалось. По разным причинам.

Одни страховые компании говорят, что не страхуют автомобиль определенной марки. Так как по статистике они чаще попадают в ДТП. Еще аргумент — работают с теми клиентами, у которых стаж вождения более трех лет.

В другой компании сказали, что такого не должно быть. Предложив свои услуги, назвали слишком большую сумму. Какие-то страховщики не оформляют полис на машину года выпуска раньше 2003го. Или если у водителя есть опыт ДТП.

Агенты признаются, что такие ограничения введены вышестоящим руководством. Если обратиться в новосибирские страховые компании, то в услуге не откажут.

На прошедшей сессии депутатов Барабинского района Владимир Гребенщиков из Щербаковского сельсовета озвучил эту проблему. Рассказал, что интернет-сайты, которые также обеспечивают обязательно страхование, перенаправляют клиентов друг другу. В итоге человек застраховаться не может вообще.

На это выступающий — начальник МО МВД «России» Барабинский Алексей Васильев ответил, что полиция не уполномочена решать этот вопрос. Она лишь проверяет наличие полиса у водителей.

Что по этому поводу говорят местные страховые компании.

Наталья Вдовкина,

менеджер агентской группы СК «Росгосстрах»:

С юрлицами работаем, с физическими — не со всеми. Появились ограничения, которые каждый раз меняются. К примеру, по возрасту, стажу. Наши компьютеры запрограммированы по-новому. Поэтому система решает, заключать договор или нет. Делаем продление страхования, вносим изменения в полис. А вот новые договора заключаем не всегда. Приходится людям отказывать и отправлять в другую компанию.

В Барабинске отправляют в «СОГАЗ».

Татьяна Стафиевская:

начальник барабинского филиала Страховой Группы «СОГАЗ».

Мы делаем упор на железнодорожников, газовиков и нефтянников. Они у нас — льготные категории. По остальным клиентам — все решается при встрече. Сопутствующие услуги не предлагаем. Вообще, договора ОСАГО заключаем без ограничений.

Интернет-источники говорят о том, что ограничения в страховании по ОСАГО появились после введения натурального возмещения. Напомним, что сейчас при возмещении ущерба приоритет отдается ремонту поврежденного автомобиля над выплатой страховки.

Появились такие нормы, как использование только новых деталей, расчет стоимости ремонта без учета износа автомобиля. Теперь станции технического обслуживания выставляют счет страховым компаниям. Страховщикам все это невыгодно, поэтому они стараются уйти от ОСАГО.

Наши коллеги с телеканала «Вести-Новосибирск» в апреле расследовали причину больших очередей в страховых компаниях на получение ОСАГО. Выяснили, что для многих компаний ОСАГО – убыточный бизнес. Не продавать полисы нельзя, а создавать преграды закон не запрещает.

А вот председатель общественного совета при Министерстве транспорта области Алексей Носов в этом сомневается. По его убеждению, бизнес страховых компаний не может быть убыточным. Он предполагает аккумулирование средств клиентов.

При заключении договора по ОСАГО, мы отдаем свои деньги страховщику, но страховой случай, возможно, для нас и не наступит. А средства остаются в страховой компании.

Алексей Носов,

председатель общественного совета Минтранса:

Такая проблема не только в Барабинске и Куйбышеве, но и по всей стране. Сначала трудности с ОСАГО коснулись владельцев автобусов и грузовых автомобилей. Потом легковых. Сейчас, к примеру, сделать электронный ОСАГО уже невозможно. Интернет-ресурсы отказывают по разным причинам, вплоть до возникновения технической ошибки на сайте. В офисах также создаются всевозможные препятствия. Застраховаться можно, например, в случае дополнительного страхования квартиры. Не думаю, что трудности получения полиса связаны с изменениями в законодательстве или введением новых бланков. Мне кажется, что рынок страхования пытается таким образом саморегулироваться.

Натуральная выплата, по мнению Алексея Юрьевича, никак не препятствует компаниям работать с ОСАГО. Страховая компания легко может держать связь со «своими» СТО, куда клиент придет ремонтировать автомобиль.

Разницу между возможной денежной компенсацией и стоимостью ремонта машины знают только страховщик и станция технического обслуживания. Кроме того, ремонтировать можно сколько угодно, а в этом время деньги клиента будут находиться в страховой компании.

Российский союз ав­тост­ра­хов­щи­ков, продолжает Алексей Носов, рынок страхования сейчас не регулирует. Автовладельцам, которых обязуют делать ОСАГО, некуда деваться. Им приходится идти на условия, создаваемые страховыми компаниями. В том числе, переплачивать.

Сколько такая ситуация продлится — сказать сложно. Но уже сейчас появилось социальное напряжение. Вероятно, контролирующие органы обратят на это внимание в ближайшее время.

Алексей Юрьевич посоветовал водителям обратиться к «слухам и взаимовыручке». То есть ориентироваться на своих друзей и знакомых. Обращаться в ту компанию, где им удалось получить страховку.

Вам удалось застраховаться по ОСАГО в этом году?

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