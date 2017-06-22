Почтили память павших в Куйбышеве

Сегодня, 22 июня, в Куйбышеве состоялась церемония, посвященная Дню памяти и скорби. Она прошла монумента «Воинам – землякам от благодарных потомков» в сквере «Воинской славы».

Это один из самых печальных дней в истории нашей страны. Ровно 76 лет назад началась Великая Отечественная война. Миллионы наших соотечественников погибли, сотни тысяч содержались в концлагерях и страдали от голода.

Отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне прибыли руководители Межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский»:

начальник отдела полковник полиции Александр Владимирович Госперский,

заместитель начальника отдела подполковник внутренней службы Александр Петрович Сальник,

помощник начальника-начальник по работе с личным составом подполковник внутренней службы Вадим Валерьевич Романовский,

председатель Совета Ветеранов МВД Василий Александрович Суворов,

председатель Общественного Совета Андрей Андреевич Витман.

Собравшиеся возложили цветы к монументу и почтили память павших минутой молчания.

27 миллионов погибших… Это значит, что каждый восьмой житель нашей страны погиб во время Великой Отечественной войны. 14 тысяч убитых ежедневно, 600 человек в час, 10 человек каждую минуту. И за каждой из этих страшных цифр мы видим наших воинов, жертвовавших собой, месивших своими обмороженными, стертыми в кровь ногами осеннюю грязь и зимний снег, но все-таки прошедших эти 1418 дней. Солдаты сражались во имя мира и мечтали о будущем мире в перерывах между боями, в тесных землянках и холодных окопах, у костров в партизанских лесах. Они верили, что мир, спасенный от фашизма, будет прекрасным.

Война прошла по России через каждую семью, через каждую судьбу, четко разделив время на «довоенное» и «военное», мы никогда не забудем страшные годы военного лихолетья и перенесем эту память будущим поколениям.

И в наши дни не все спокойно. Сотрудники органов внутренних дел несут боевую вахту в горячих точках нашей страны и по сей день.