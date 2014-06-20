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Погиб куйбышевец в ДТП
Погиб житель Куйбышева на трассе в Барабинском районе. Сегодня ночью, 27 февраля в 00:10, куйбышевец 1993 года рождения на автомобиле «Ауди» ехал по трассе «Иртыш» в сторону Новосибирска. На 1127-м километре не справился с управлением.
Произошло столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем «Ивеко». На месте скончался пассажир «Ауди» — 40-летний житель Куйбышева. Водителя легкового автомобиля госпитализировали с травмами шеи и лица.
По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предварительно вина усматривается в действиях водителя «Ауди».
Что провоцирует аварии на скоростных трассах?
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А вы проверьте качество работы дорожных служб . Дорожники Барабинского района всю зиму сыпят песко смесью только у дома своего начальника и под камерой установленной на трассе напротив бывшего поста а вину свалить на водителя проще всего