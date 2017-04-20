Погибла семья на пожаре в Бакмасихе

Погибли четыре человека на пожаре в деревне Бакмасиха Барабинского района. Возгорание произошло сегодня ночью, 20 апреля, в 03:32.

Горел частный дом на улице Приозерная. Как пояснили в отделе надзорной деятельности, двухквартирный дом принадлежал СХПК «Колхоз Сартланский». В одной из квартир по договору соцнайма проживала семья — родители и двое детей 2005 и 2007 года рождения.

Огонь уничтожил веранду жилого строения. Пожар ликвидировали в 03:38. В тушении было задействовано три единицы техники и семь человек личного состава.

Причина трагедии сейчас устанавливается. В Бакмасихе работает следственно-оперативная группа — дознаватели ОНД, полицейские и сотрудники следственного комитета.

По предварительным данным Следственного управления СК НСО соседи дома, в котором произошел пожар, обнаружили его возгорание. В это время огнём была охвачена деревянная веранда дома и его кровля, основная часть жилища построена из кирпича.

Местные жители разбили одно из окон и увидели внутри него сплошное задымление. Селяне собственными силами начали тушить пожар, вызвав при этом на место государственную противопожарную службу и сотрудников правопорядка.

В ходе осмотра места происшествия в одной из комнат обнаружены тела четырех жильцов дома, в том числе двух малолетних детей. Видимых телесных повреждений у погибших не обнаружено. Предварительная причина смерти – отравление жильцов дома угарным газом. Установлено, что семья погибших являлась благополучной, глава семьи работал зоотехником на местном сельскохозяйственном предприятии.

По данным следствия, накануне семья приобрела два домашних инкубатора, которые, со слов соседей, хозяин дома намеревался разместить и подключить к электросети в помещении веранды жилища. При составлении протокола осмотра веранды обнаружена оплавившаяся электропроводка. Основной версией причины возгорания является замыкание электропроводки. Прежние владельцы дома, проживавшие в нем до лета 2016 года, сообщили следователю о её изношенности.

В настоящее время проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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