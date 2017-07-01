Полицейские попросили молодежь не шуметь в Куйбышеве

Хочется затронуть тему общественного порядка в ночное время в Куйбышеве. У магазина «Магнит» в первом квартале часто молодёжь по ночам веселится — музыка, отборные маты. Сегодня я вызвала в третьем часу ночи полицию. Они подъехали и попросили ребят уехать. И всё.

Зато я наблюдала, как лихо штрафуют людей, переходящих пустую дорогу. Люди не мешали и не препятствовали движению. Лично мне выписали предупреждение и ещё пригрозили, что при оспаривании я точно заплачу 500 рублей. Якобы камера зафиксировала.

А что, простите, я кидалась под колёса? Транспорт на момент перехода дороги вообще отсутствовал. И таких мест у нас в городе полно. У дома моего жёсткая транспортная развязка, и нет перехода в помине. Штрафуйте!

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