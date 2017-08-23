1,5 года строгого режима получил барабинец за катание на чужом автомобиле

Вынес приговор барабинцу районный суд. Пьяный мужчина около 2 часов ночи в конце мая этого года находясь зашел в помещение автомойки автосервиса, где работал мойщиком. Увидел автомобиль, принадлежащий жительнице Барабинска, и решил прокатиться на нём.

Завел машину при помощи ключей, которые находились в замке зажигания, и поехал по городу. В результате совершил ДТП. Мужчину задержали сотрудники ГИБДД МО МВД России «Барабинский». Как выяснилось, раньше он ни один раз привлекался за совершение преступлений имущественного характера.

В содеянном барабинец раскаялся. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 166 частью 1 УК РФ. Приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.