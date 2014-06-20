Получили сертификат на областной капитал в Куйбышеве

За 5 лет количество многодетных семей Куйбышевского района увеличилось на 16%. Об этом сообщила Светлана Мамонова, начальник отдела пособий и социальных выплат Куйбышевского района, в ходе отчета о результатах работы в 2016 году.

Светлана Мамонова,

начальник отдела пособий и социальных выплат Куйбышевского района:

84 семьи в 2016 году получили сертификат на областной семейный капитал в размере 100 тысяч рублей. Эта мера поддержки семей, установленная с 2012 года, обеспечивает возможность улучшения жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной части трудовой пенсии, приобретение автотранспорта.

Всего, с 2012 года, выдано 446 сертификатов многодетным семьям. В прошедшем году 94 семьи воспользовались правом и распорядились средствами семейного капитала. 23 семьи направили средства на приобретение автотранспорта, 71 семья — на улучшение жилищных условий.

Многодетные семьи, в которых третий и последующие дети появились после 31.12.2012 года, получают ежемесячную денежную выплату. Она составляет порядка 10 тысяч рублей. В 2016 году данную выплату получали 393 многодетные матери на сумму более 39 миллионов рублей. Единовременную выплату при рождении двойни или тройни получили 7 семей Куйбышевского района.

В 2015 году введена новая выплата в виде ежемесячной стипендии в качестве поощрения студентов высших учебных заведений из многодетных семей с пятью и более детьми при успешном обучении. В 2016 году ежемесячно стипендию в размере 1 000 рублей получали три студента.

Существенной поддержкой статуса многодетной семьи является награждение знаком отличия «За материнскую доблесть». В соответствии с законом Новосибирской области многодетные матери, воспитавшие 5 и более детей, представляются к награждению знаком отличия «За материнскую доблесть». Всего с 2008 года в областную комиссию по наградам направлены представления на награждение 39 многодетных матерей, 38 из которых получили этот почетный знак и денежную выплату в размере 50 тысяч рублей. В 2016 году знаком отличия отмечена одна многодетная мать.

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