Получите паспорт через портал госуслуг

Подача заявлений в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и получение государственной услуги без очереди – уже опробованная многими практика. Делается это через сайт gosuslugi.ru.

Первое, что необходимо сделать – зарегистрироваться. Регистрация на сайте — это простая процедура. В настоящий момент открыто достаточно пунктов для возможного подтверждения личности, и активация личного кабинета занимает минимум времени. Обзавестись «Личным кабинетом» можно за один день.

Отделение по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» оказывает следующие государственные услуги в электронном виде:

* адресно-справочная информация для физических лиц;

* выдача «внутреннего» паспорта гражданина Российской Федерации;

* выдача заграничного паспорта;

* регистрация и снятие с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания, месту жительства в пределах Российской Федерации;

* выдача приглашений на въезд иностранным гражданам в Российскую Федерацию.

Преимуществами подачи заявления в электронном виде являются:

— Получение государственной услуги в одно посещение.

— Приоритетный порядок очного приема.

— Отсутствие необходимости заполнения бланков заявлений на бумажном носителе.

— Заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.

Отделение по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» ждет ваших заявлений в электронном виде.

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