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Получите паспорт через портал госуслуг
Подача заявлений в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и получение государственной услуги без очереди – уже опробованная многими практика. Делается это через сайт gosuslugi.ru.
Первое, что необходимо сделать – зарегистрироваться. Регистрация на сайте — это простая процедура. В настоящий момент открыто достаточно пунктов для возможного подтверждения личности, и активация личного кабинета занимает минимум времени. Обзавестись «Личным кабинетом» можно за один день.
Отделение по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» оказывает следующие государственные услуги в электронном виде:
* адресно-справочная информация для физических лиц;
* выдача «внутреннего» паспорта гражданина Российской Федерации;
* выдача заграничного паспорта;
* регистрация и снятие с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания, месту жительства в пределах Российской Федерации;
* выдача приглашений на въезд иностранным гражданам в Российскую Федерацию.
Преимуществами подачи заявления в электронном виде являются:
— Получение государственной услуги в одно посещение.
— Приоритетный порядок очного приема.
— Отсутствие необходимости заполнения бланков заявлений на бумажном носителе.
— Заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.
Отделение по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» ждет ваших заявлений в электронном виде.
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