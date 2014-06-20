Помогают косулям выжить в Барабинском районе
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Помогают косулям выжить в Барабинском районе

Автор: | Опубликовано 24 января 2017 в 11:36
Рубрика: Жизнь | Просмотров: 29 | Комментариев нет

Косулям в этом году особенно трудно самостоятельно добывать корм из-за высокого снежного покрова. Достать сухую траву почти невозможно.

Им помогают егеря охотничьих хозяйств. Напомним, что в районе их два — «Природа Барабы» и «Бехтеньское». Как уточнил Евгений Полухов, госинспектор отдела охраны и госнадзора по Барабинскому району, кормов запасено достаточно.

Косулям приготовили березовые и осиновые веники, сено, а также зерноотходы. В этом году работники «Природы Барабы» установили дополнительные подкормочные площадки.

Весной станет известна численность косулей. Сейчас же идет зимний маршрутный учет.

Вы оказываете помощь лесным животным в Барабинском районе?

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