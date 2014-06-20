Поножовщина в гостях в Барабинске

Поножовщину устроили барабинцы в гостях. Вечером в медучреждение из своего дома привезли 31-летнего мужчину с колото-резаными ранениями грудной клетки. Он пояснил, что его ударил ножом неизвестный ему человек. О случившемся сообщил в полицию.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 29-летнего гражданина одной из республик ближнего зарубежья. В Барабинске он имеет временную регистрацию. Предварительно установили, что мужчины находились в гостях, где между ними произошла ссора. Злоумышленник ударил ножом оппонента.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следствием получены свидетельские показания. Подозреваемый находится под стражей.

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