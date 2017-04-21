Попал в дом и украл флягу барабинец

Молодой человек проник в квартиру и украл флягу в Барабинске. Квартирную кражу раскрыли полицейские. Неизвестный путем открывания запора входной двери попал в частный дом в переулке Бугристый.

Он украл алюминиевую флягу стоимостью более одной тысячи рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления. Его предусматривает часть 3 статьи 158 Уголовного кодекса.

Вскоре сотрудники полиции установили подозреваемого — это 28-летний безработный и ранее судимый за аналогичное преступление местный житель. В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия.

Что собирался делать с алюминиевой флягой молодой человек?

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