Попали под дождь перед экземеном девятиклассники школы 1 Барабинска

Вымокли под дождем девятиклассники школы №1 Барабинска, когда шли на первый выпускной экзамен 30 мая. Об этом рассказали читатели.
ГИА по русскому языку — ответственный момент. Каждая из школ идет на свою базу для написания экзамена. 1 школа — не исключение.
База для них находится в школе №2. На улице шел дождь, а ребятам нужно было идти на другой конец города.
Обеспокоенная родительница одного из учеников задала редакции вопрос: «Должен ли быть транспорт для таких ситуаций? Ребенок пришел на экзамен весь мокрый, и в итоге заболел. А ведь это первый экзамен, их у него еще будет три».
Олег Басалаев, директор школы №1, отказался комментировать ситуацию. Тогда мы спросили мнение руководителей других образовательных учреждений.
Марина Лысова,
директор школы №47:
Наши девятиклассники не попали под дождь, пришли все в целости и сохранности, никто не растаял.
Юлия Гербер,
директор школы №92:
У наших девятиклассников инициативу проявили родители, доставляли детей в пункт проведения экзамена на своих транспортных средствах.
Нормативные акты РФ говорят о том, что транспорт на экзамен положен только детям с ограниченными возможностями здоровья.
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One Comment
И где тут трагедия? Отправляйте детей на такси или возите на своих авто. Наверное это уже слишком, перевозить детей от школы в школу на отдельно выделенном транспорте. Был бы экзамен в другом районе или городе, тогда понятно, скорее бы всего выделели трнспорт. Ну и в конце концов зонтики никто не отменял. Такая погода, что нужно быть готовыми к любым погодным условиям.