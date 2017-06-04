Попали под дождь перед экземеном девятиклассники школы 1 Барабинска

Вымокли под дождем девятиклассники школы №1 Барабинска, когда шли на первый выпускной экзамен 30 мая. Об этом рассказали читатели.

ГИА по русскому языку — ответственный момент. Каждая из школ идет на свою базу для написания экзамена. 1 школа — не исключение.

База для них находится в школе №2. На улице шел дождь, а ребятам нужно было идти на другой конец города.

Обеспокоенная родительница одного из учеников задала редакции вопрос: «Должен ли быть транспорт для таких ситуаций? Ребенок пришел на экзамен весь мокрый, и в итоге заболел. А ведь это первый экзамен, их у него еще будет три».

Олег Басалаев, директор школы №1, отказался комментировать ситуацию. Тогда мы спросили мнение руководителей других образовательных учреждений.

Марина Лысова,

директор школы №47:

Наши девятиклассники не попали под дождь, пришли все в целости и сохранности, никто не растаял. Юлия Гербер,

директор школы №92:

У наших девятиклассников инициативу проявили родители, доставляли детей в пункт проведения экзамена на своих транспортных средствах.

Нормативные акты РФ говорят о том, что транспорт на экзамен положен только детям с ограниченными возможностями здоровья.

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