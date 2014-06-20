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Посетите музей и художку в Куйбышеве
Музейный комплекс в новогодние каникулы будет открыт для посетителей 3, 4, 5 и 6 января с 11. 00 часов до 15. 00 часов.
Выставка «Краски Сибири» — «Живопись художников г. Куйбышева».
Выставка «Рождественская елка – 2017» — «Когда елка пахла мандаринами».
Художественная школа (с 9 января по 30 января)
Фотовыставка Николая Стацевича.
Выставка творческих работ членов Союза художников города Новосибирска.
Выставка керамики студии «Моя керамика» (г. Новосибирск).
Часы работы выставок художественной школы – с 10. 00 часов до 16. 00 часов.
Какая из этих выставок привлекла ваше внимание?
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