Посетите музей и художку в Куйбышеве
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Посетите музей и художку в Куйбышеве

Автор: | Опубликовано 23 декабря 2016 в 11:39
Рубрика: Куда пойти | Просмотров: 35 | Комментариев нет

Музейный комплекс в новогодние каникулы будет открыт для посетителей 3, 4, 5 и 6 января с 11. 00 часов до 15. 00 часов.

Выставка «Краски Сибири» — «Живопись художников г. Куйбышева».
Выставка «Рождественская елка – 2017» — «Когда елка пахла мандаринами».

Художественная школа (с 9 января по 30 января)

Фотовыставка Николая Стацевича.
Выставка творческих работ членов Союза художников города Новосибирска.
Выставка керамики студии «Моя керамика» (г. Новосибирск).

Часы работы выставок художественной школы – с 10. 00 часов до 16. 00 часов.

Какая из этих выставок привлекла ваше внимание?

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