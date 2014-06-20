Посетите музей и художку в Куйбышеве

Музейный комплекс в новогодние каникулы будет открыт для посетителей 3, 4, 5 и 6 января с 11. 00 часов до 15. 00 часов.

Выставка «Краски Сибири» — «Живопись художников г. Куйбышева».

Выставка «Рождественская елка – 2017» — «Когда елка пахла мандаринами».

Художественная школа (с 9 января по 30 января)

Фотовыставка Николая Стацевича.

Выставка творческих работ членов Союза художников города Новосибирска.

Выставка керамики студии «Моя керамика» (г. Новосибирск).

Часы работы выставок художественной школы – с 10. 00 часов до 16. 00 часов.

Какая из этих выставок привлекла ваше внимание?

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