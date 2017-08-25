Посетите выставку цветов в Барабинске

На следующей неделе барабинцев и гостей города приглашают на выставку цветов, концерт, просмотр фильмов и детскую игровую программу.
Центр культуры и досуга, улица Калинина, 5
(кинозал)
Терминатор 2: Судный день 3 D (х/ф, 18+, 3 D)
Валериан и город тысячи планет (х/ф, 12+, 3 D)
Бабушка лёгкого поведения (х/ф, 16+,2 D)
Эмоджи фильм (м/ф, 6+, 3 D)
Заказ билетов по телефону 8-913-007-51-50
Площадь им. В.И. Ленина
- 30 августа в 17.00 — «Бал цветов», 0+
В программе:
— выставка – продажа цветов
— концертная программа «Волшебный венок»
- 1 сентября в 13-00 — детская игровая программа «Веселые уроки», 0+