Посетите выставку цветов в Барабинске

На следующей неделе барабинцев и гостей города приглашают на выставку цветов, концерт, просмотр фильмов и детскую игровую программу.

Центр культуры и досуга, улица Калинина, 5

(кинозал)

Терминатор 2: Судный день 3 D (х/ф, 18+, 3 D)

Валериан и город тысячи планет (х/ф, 12+, 3 D)

Бабушка лёгкого поведения (х/ф, 16+,2 D)

Эмоджи фильм (м/ф, 6+, 3 D)

Заказ билетов по телефону 8-913-007-51-50

Площадь им. В.И. Ленина

30 августа в 17.00 — «Бал цветов», 0+

В программе:

— выставка – продажа цветов

— концертная программа «Волшебный венок»

1 сентября в 13-00 — детская игровая программа «Веселые уроки», 0+