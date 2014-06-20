Дек26
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Посетите выставку хорошего настроения в Куйбышеве
В центральной библиотеке Куйбышева проходит выставка акварели и масла Барабашевой Натальи. Очень позитивно!
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В центральной библиотеке Куйбышева проходит выставка акварели и масла Барабашевой Натальи. Очень позитивно!
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Спасибо.
Хорошие работы.Позитивно.
Только очень маленькое пространство отведено под выставку и работ маловато,хотелось бы больше.Да и размещение не удобное — ёлка закрывает обзор.
Не перестаю удивляться тому, сколько в нашем провинциальном городке талантливых людей. Причем, их творческие работы отличаются высоким художественным уровнем.