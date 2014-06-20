Посетите выставку хорошего настроения в Куйбышеве
Дек26

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Посетите выставку хорошего настроения в Куйбышеве

Автор: | Опубликовано 26 декабря 2016 в 12:36
Рубрика: Реплика | Просмотров: 158 | 2 комментария

В центральной библиотеке Куйбышева проходит выставка акварели и масла Барабашевой Натальи. Очень позитивно!

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