Посевы лука и укропа в сентябре

В сентябре еще можно высевать укроп каждые недели. Полезная зелень будет на столе до первых заморозков.

На третьей неделе сентября планируйте осенние посадки озимого чеснока. Зубки перед посадкой выдерживают в прохладном месте, высаживают с расстоянием 10 см между зубками и 20 см между рядами.

На четвертой неделе сентября приступают к подзимним посадкам лука-шалота. Перед посадкой луковицы просушивают и прогревают.

Лук сажают во влажную землю на расстоянии около полуметра между рядами и 10 см между луковицами. Заглубляют на 5 см, мульчируют и прикрывают для снегозадержания.