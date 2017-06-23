Поссорились мужчины в Отрадненском

Утром 20 июня в куйбышевскую центральную районную больницу из села Отрадненского бригадой «скорой помощи» был доставлен 59-летний мужчина с проникающим ножевым ранением брюшной полости. О криминальном ранении было сообщено в полицию. Как пояснил потерпевший, ранение ему нанес знакомый.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 56-летнего, ранее не судимого мужчину, а также изъяли предполагаемое орудие преступления. Предварительно установлено, что гражданин нанес своему знакомому ножевое ранение после совместного распития спиртного и последовавшей ссоры.

Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Можно было бы избежать таких последствий ссоры, если бы люди были трезвыми?

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