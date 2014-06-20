Пострадал мужчина в ДТП в Куйбышеве
Фев16

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Пострадал мужчина в ДТП в Куйбышеве

Автор: | Опубликовано 16 февраля 2017 в 17:31
Рубрика: Происшествия | Просмотров: 222 | Комментариев нет

Мужчина 46 лет, трезвый, ехал на автомобиле УАЗ со стороны села Северное в сторону города Куйбышева. Не выдержал скорость в конкретных дорожных условиях. Не справился с управлением и на 36 километре совершил опрокидывание машины на правой обочине по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пострадал сам водитель. Его доставили в Куйбышевскую ЦРБ с диагнозом «закрытый вывих правого бедра». В настоящее время ведется административное расследование.

Обзорное фото

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