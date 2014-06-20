Пострадал мужчина в ДТП в Куйбышеве

Мужчина 46 лет, трезвый, ехал на автомобиле УАЗ со стороны села Северное в сторону города Куйбышева. Не выдержал скорость в конкретных дорожных условиях. Не справился с управлением и на 36 километре совершил опрокидывание машины на правой обочине по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пострадал сам водитель. Его доставили в Куйбышевскую ЦРБ с диагнозом «закрытый вывих правого бедра». В настоящее время ведется административное расследование.