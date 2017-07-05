Построят торговый комплекс в Куйбышеве

Торговый комплекс построят на улице Ветка в Куйбышеве. Он разместится в скверике перед станцией Каинск-Барабинский. О том, какое строительство началось там, спрашивал читатель Владислав.
Земельный участок площадью 1 300 кв. м передан по договору аренды двум местным предпринимателям — Вадиму Саковичу и Александру Тихонову — для строительства на нем торгово-выставочного комплекса (ТВК). Ранее там предполагалось возведение автовокзала, но затем был изменен вид разрешенного использования под строительство ТВК. Участок числится по адресу: г. Куйбышев, ул. Первомайская площадь.
Что нужнее городу: автовокзал или торговый комплекс?
2 Comments
Ну наконец-то, а то торговать негде стало!!!
Да сколько уже можно торговые площади строить? все нормальные места с коммуникациями под торговлю отдали, а людям участки под стройку за ул Невского выделяют