Похитил с карты 10 тысяч в Барабинске

На регистрацию в дежурную часть барабинской полиции поступило 80 заявлений и сообщений с 16 по 22 января. Из них 6 заявлений и сообщений — о преступлениях. Раскрыто 5 преступлений.

Кражи

17 января поступило заявление, что с 22.00 16 января до 02.00 17 января неустановленное лицо, находясь в квартире дома по ул. Кирова, путем свободного доступа похитило смартфон «LG MAGNA». Ущерб — 15 168 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый, которым оказался 32-летний житель г. Куйбышева. Похищенное изъято, проводится разбирательство.

20 января поступило сообщение по телефону, что с прилавка рабочего места в офисе по ул. Р. Люксембург неустановленное лицо похитило сотовый телефон «SAMSUNG». Ущерб — 9 220 рублей. Установлен подозреваемый, которым оказался 44-летний житель г. Барабинска. Проводится разбирательство.

21 января поступило заявление, что неустановленное лицо посредством интернета похитило со счета кредитной карты жителя г. Барабинска денежные средства в сумме 10 000 рублей. Проводится разбирательство.

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

16 января поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в доме по ул. Лазо мужчине нанесено ножевое ранение в области груди. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 29-летний гражданин Узбекистана в ходе совместного распития спиртного нанес один удар ножом в область груди своему знакомому жителю г. Барабинска. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый гражданин Узбекистана задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, проводится разбирательство.

Нарушение неприкосновенности жилища

22 января поступило заявление, что 13 января 37-летний житель д. Бадажки проник против воли в жилище 57-летней жительницы деревни. Проводится разбирательство.

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств

18 января в ходе проведения личного досмотра 43-летнего жителя г. Барабинска было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения коричневого цвета с характерным запахом конопли. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством «марихуана» массой 185,2 грамма. Возбуждено уголовное дело. Проводится разбирательство.

Составлен 121 протокол об административных правонарушениях.