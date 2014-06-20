Похитила деньги с карты подруги в Северном

В неприятную ситуацию попала жительница с. Северного. В первых числах января, отмечая новогодние праздники горячительными напитками в приятной компании мужа и подруги, она не ожидала, что дружеские отношения закончатся предательством.

В разгар веселья между супругами произошла ссора. Женщина, не стерпев нападок мужа, ушла из дома, забыв свой мобильный телефон.

Спустя некоторое время потерпевшая обнаружила, что с лицевого счета ее банковской карты неизвестным лицом похищены денежные средства в сумме 8 000 рублей. Женщина обратилась за помощью в полицию.

В ходе проверки выяснилось, что деньги были переведены с карты на карту. В банке подтвердили, что перевод осуществили с помощью мобильного банка.

Сотрудниками полиции были установлены все обстоятельства совершенной кражи. Под подозрение попала подруга потерпевшей. После ухода женщины муж и злоумышленница продолжили веселье.

Когда супруг потерпевшей уснул, гостья взяла мобильный телефон подруги, совершила операции через мобильный банк, стерла смс — уведомления о переводе денежных средств и покинула квартиру. Спешно сняла денежные средства с карты, на которую их перевела, и решила, что совершенное ее преступление останется незамеченным. Деньги она потратила на собственные нужды.

В ходе следствия вину в совершении преступления подруга потерпевшей признала полностью. Ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «кража». Санкция за совершение данного преступления — до 5 лет лишения свободы.

Многие из клиентов банков с удовольствием пользуются сервисом мобильный банк: удобно, просто и можно, не покидая уютных стен дома, узнать обо всех движениях своих денег. И, помимо этого, если со счета спишут хотя бы рубль, хозяин тут же узнает об этом из смс-уведомления.Однако, как показывает практика, иногда мобильный банк становится дополнительным фактором риска.

Уважаемые граждане! Обращаем ваше внимание на меры предосторожности, которые позволят избежать кражи денежных средств с вашего счета.

• В случае утери телефона, на котором подключен мобильный банк, срочно заблокируйте свою SIM-карту и обратитесь в банк за отключением услуги.

• Если номер телефона, на который подключен мобильный банк, изменился, обратитесь в отделение банка для прекращения услуги.

• Не подключайте к мобильному банку номера телефонов, не принадлежащих вам.

• Будьте бдительны и не оставляйте свои мобильные телефоны без присмотра.

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