Похитили начальника рабочие в Куйбышеве

Двое мужчин в Куйбышеве взяли в заложники своего работодателя и его супругу. Вечером 6 февраля, около 22.00, в отдел полиции поступило сообщение от работника одного из предприятий. Мужчина рассказал, что двое его коллег взяли в заложники директора и его жену, и, угрожая холодным оружием, требуют выкуп, пишет сайт VN.RU.

На пилораму в промышленную зону города выехала следственно-оперативная группа. Полицейские задержали двух мужчин, вооруженных ножом и топором, и освободили потерпевших. Как оказалось, в ловушку директора с супругой заманили сообщением о пожаре.

– Двое мужчин распивали на работе спиртные напитки и решили совершить нападение на своего начальника. Позвонив ему, один из рабочих сообщил, что на предприятии якобы начался пожар, после чего директор вместе со своей женой приехал на место. Угрожая оружием, злоумышленники связали их и стали требовать деньги, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

7 500 рублей и двух сотовых телефонов нападавшим показалось мало, и они стали требовать большую сумму денег. Свидетелем преступления стал еще один работник предприятия, который сообщил о произошедшем в полицию.

Как уточнили в куйбышевской полиции, задержанным 24 года и 40 лет. Первый приехал из Чановского района, второй — из Чулымского. Старший уже привлекался к уголовной ответственности – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой, совершенный группой лиц, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Мужчины заключены под стражу.

На что надеялись работники, похищая начальника и его жену?

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