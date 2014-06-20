Появилась хоккейная коробка в Куйбышеве

Открылась хоккейная коробка на придомовой территории первого квартала в Куйбышеве. Ее появление – результат выполнения наказов избирателей депутатом горсовета Александром Бузениусом.

Александр Бузениус,

депутат городского Совета депутатов:

В советские времена хоккейные коробки были в каждом квартале города. К строительству данной коробки у жителей было разное отношение. Те, у кого нет рядом детей и внуков, возражали. Те жители, кто имеет детей, голосовали за ее строительство. Но мнения большинства жителей совпадают – такие сооружения городу необходимы.

Планируется, что хоккейная площадка в первом квартале станет многофункциональной. В летний период здесь будут проходить занятия по мини – футболу и другим спортивным играм.

Алик Андронов,

глава города Куйбышева:

Развивая профессиональный и полупрофессиональный спорт, мы забываем о наших детях. Об их спортивном развитии нужно думать в первую очередь. Думаю, что построенная хоккейная коробка – не последнее сооружение для ребятишек в нашем городе.

Многие жители первого квартала уже побывали на ледовом поле новой хоккейной коробки. Ребятня довольна – теперь есть где помахать хоккейной клюшкой, да и просто погонять на коньках.

Андрей Востриков,

ученик 7 класса, житель 1 квартала:

Мы с пацанами очень ждали, когда, наконец, можно будет кататься здесь на коньках. Раньше катались, где придется, а теперь вот – рядом. Будем учиться играть в хоккей.

Неважно, станут ли ребятишки первого квартала знаменитыми хоккеистами или нет. Важно, что они знают, где будут проводить свое свободное время.

Вы уже поиграли в хоккей в первом квартале?

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Фотография взята из открытого источника