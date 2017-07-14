Появился многострадальный тротуар на Ленина в Барабинске

Построили, наконец, тротуар на улице Ленина в Барабинске. Теперь люди ходят не по проезжей части, а по новенькой пешеходной дорожке. Спокойно могут идти и мамы с детьми.
Напомним, что депутат горсовета Артем Нестреляй два созыва добивался строительства 200 метров тротуара. В районе узловой больницы есть автобусные остановки, а людям идти негде.
Начиная от дома 128 до железнодорожного переезда пешеходы ходили по кромке асфальта. А весной и осенью и вовсе по дороге, когда на обочине стояла грязь. Тротуаром занимались межрайонная прокуратура, суд, судебные приставы, ГИБДД, генпрокуратура.
Добились того, что возле остановки «Больница» проложили бортовой камень. Прямо на землю. Рядом установили железный забор. Администрация города судебным приставам отчиталась, что дорожка для пешеходов имеется. При этом все видели, что ее не было.
Вы часто ходите по улице Ленина?
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One Comment
А по всей улице Ленина тротуар сделать не судьба наверное? Если на 200 метров понадобилось два созыва, то на всю улицу даже страшно прдположить сколько нужно созывов. Эффективность управления на нуле.