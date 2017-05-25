Появятся детские площадки в Куйбышеве

Три детских площадки появятся в Куйбышеве нынешним летом. Детское игровое и спортивное оборудование будет установлено возле дома 2 квартала 8, между домами 3 и 4 квартала 10, во дворе домов 1-4 квартала 14. Игровые и спортивные комплексы — яркие, надежные, качественные, производитель — российская фирма «Атрикс».
Деньги на три площадки общей суммой миллион рублей выделили в равных долях депутаты Законодательного Собрания области Сергей Зарембо и Ашот Рафаелян. Это просьбы избирателей. Средства из депутатского фонда уже поступили в бюджет города.
Занимается организационными вопросами Городская служба дорожного хохяйства. Зявка на электронный аукцион по отбору подрядчика включена в план закупок. В конце мая будет объявлен аукцион.
Какой подрядчик надежнее: местный или иногородний?
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12 Comments
А почему не установят детскую площадку в 10 квартале в 6 доме. Там необходимо поставить .
около дома 2 квартала 8 необходима площадка, нам уже ставили и подло снесли из-за чьей-то неоплаты, дети горевали
А почему повезло только этим домам? И как быть остальным?
А их опять не демонтируют, как было уже?!
2 квартал 12 дом. хотя бы маленькую
В районе улиц Кооперативная,Совхозная и Лазо,детей очень много,а играть не где￼дети не знают чем заняться,можно было бы и нашим детям сделать площадку
денег нет но вы держитесь))
А про частный сектор вообще забывают!!!! Район интерната, детям абсолютно не куда сходить даже по близости!
9 квартал, дома 1,2,3,4,5 много детей бегают. Необходима детская площадка площадка!!! Хоть дети под присмотром будут, и в одном месте.
Вот лучше бы на Южном хоть одну сделали!Площадь огромная,новых домов куча,детей много,а ни одной качельки даже нет!
Дети носятся по стройкам,бетонным плитам,разбивают себе все!
А почему игровые плошатки делают только в больших городах а в деревне или селах нельзя зделать там тоже есть дети и тоже не прочь поиграть.
Южный микрорайон большой , а никаких площадок нет, я вот в 8доме живу ,так там одна песочница только есть , да и то песок наверное со дня постройки этого дома не меняли , его уже кошки да собаки изгадили , что страшно туда ребёнка поиграть отпустить , никому ничего не надо