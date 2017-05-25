Появятся детские площадки в Куйбышеве

Три детских площадки появятся в Куйбышеве нынешним летом. Детское игровое и спортивное оборудование будет установлено возле дома 2 квартала 8, между домами 3 и 4 квартала 10, во дворе домов 1-4 квартала 14. Игровые и спортивные комплексы — яркие, надежные, качественные, производитель — российская фирма «Атрикс».

Деньги на три площадки общей суммой миллион рублей выделили в равных долях депутаты Законодательного Собрания области Сергей Зарембо и Ашот Рафаелян. Это просьбы избирателей. Средства из депутатского фонда уже поступили в бюджет города.

Занимается организационными вопросами Городская служба дорожного хохяйства. Зявка на электронный аукцион по отбору подрядчика включена в план закупок. В конце мая будет объявлен аукцион.

Какой подрядчик надежнее: местный или иногородний?

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