Поздравили куйбышевского защитника Сталинграда

Защитник Сталинграда, куйбышевец, Николай Яковлевич Выгонной получил поздравление с Днем воинской славы России.

Ветерана поздравили представители районной администрации, представители Совета ветеранов, Салона Памяти и кадеты школы № 4. Ему вручили памятные открытки и подарки.

Один из Дней воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Эта битва продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Она стала переломным моментом в Великой Отечественной войне и положила начало изгнанию захватчиков с советской земли. Далее последовало освобождение оккупированных территорий Европы и окончательная победа над Третьим рейхом в 1945 году.

В Куйбышеве проживает один ветеран Великой Отечественной войны – защитник Сталинграда — Николай Яковлевич Выгонной. Во время войны Николай Яковлевич был разведчиком на Сталинградском фронте. За боевые подвиги награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», двумя Орденами Великой Отечественной войны.

Николай Яковлевич говорит, что это была самая ожесточенная борьба за город, и сегодня нужно делать все для того, чтобы такие события больше не повторялись в истории.