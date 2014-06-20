Поздравили ветерана МВД в Куйбышеве

Руководство куйбышевской полиции и представитель Общественного совета побывали у ветерана отдела внутренних дел, участника Великой Отечественной войны Алексея Прокопьевича Степанова в гостях. Полковник полиции Александр Госперский от имени всех сотрудников полиции поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем защитников Отечества: «Преклоняясь перед смелостью и героизмом нашего дорогого ветерана, благодарим его за прекрасные традиции добросовестного служения Отечеству. С чувством глубокой признательности поздравляю с Днем защитника Отечества. Желаю крепкого здоровья и благополучия».

Начальник межмуниципального отдела поинтересовался, как и чем живет ветеран сегодня, состоянием его здоровья, подчеркнув, что действующие сотрудники органов внутренних дел всегда готовы оказать ему любую посильную помощь. Очень важно быть внимательными к тем, кто до сегодняшнего дня остается в строю, заметил представитель Общественного совета Василий Суворов.

Гости вручили Алексею Прокопьевичу цветы и подарок. Ветеран не мог сдержать слез радости, был очень доволен вниманием со стороны правоохранителей. И вслед желал сотрудникам полиции мирного неба и спокойной службы.

Еще по теме: Полиция поздравила детей в Куйбышеве