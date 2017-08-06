Пожар полыхал около ЦРБ на Пушкина

Пожар полыхал в Куйбышеве 5 августа около одиннадцати часов вечера. По словам очевидцев, пожарные подъехали быстро, минут через 5-10.

Возгорание произошло в надворных постройках по улице Пушкина, 85. Это рядом с мостом около ЦРБ. Огнем уничтожены крыша дома, надворные постройки и автомобиль.

В результате пожара пострадали соседи. На соседнем гараже оплавился сайдинг, у других повреждены надворные постройки.

В начале двенадцатого ночи пожар ликвидировали. Тушили его 12 пожарных и три пожарных машины.

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