Пожар полыхал около ЦРБ на Пушкина

8plus1.ruПроисшествия Метки: , , , ,

Пожар полыхал в Куйбышеве 5 августа около одиннадцати часов вечера. По словам очевидцев, пожарные подъехали быстро, минут через 5-10.

Возгорание произошло в надворных постройках по улице Пушкина, 85. Это рядом с мостом около ЦРБ. Огнем уничтожены крыша дома, надворные постройки и автомобиль.

В результате пожара пострадали соседи. На соседнем гараже оплавился сайдинг, у других повреждены надворные постройки.

В начале двенадцатого ночи пожар ликвидировали. Тушили его 12 пожарных и три пожарных машины.

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One Comment

  1. Жуткое зрелище…страшно было находиться рядом , когда знаешь, что ничем не возможно помочь…
    Ах, если б пожарки были на месте за указанное время…
    Машины приехали ровно через 25 !!!!! минут…

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