Пожилую пассажирку не пустили на переднее сидение в Барабинске

Пожилfя жительница Барабинска, как обычно, собралась ехать домой на маршрутке №4. В салоне не было свободного места, и она решила сесть вперед. Но услышала в свой адрес от водителя гневное: «Вперед не садимся!». Пришлось стоять в салоне. Через пару остановок водитель без возражения посадил вперед девушку.
Об этом она рассказала корреспонленту газеты. Мы спросиои пассажиров маршрутки №4, знакома ли им подобная ситуация. Женщина с большими пакетами сказала, что не пошла бы в кабину к водителю, ведь это неудобно и ему, и ей. Старенькая бабушка пожелала лучшего обращения с пассажирами, она не раз слышала, как водители допускают хамство.
Денис Иванов,
директор ООО «Сибирь», перевозчик:
Водители жалуются, что женщины с большими сумками и пакетами, садясь вперед, ломают пластмассовую панель в машине, сильно хлопают дверью. Но если водитель гневно ответил, нахамил или что-то подобное допустил, он не прав. Почти во всех маршрутках есть камеры видеонаблюдения, можно проверить.
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One Comment
Пожалуй, это не единичный случай. Водители «маршруток» порой ведут себя как колхозники, полагавшие: «Все вокруг народное — все вокруг моё». Используя свое «хозяйское» положение в этом виде транспорта, водители, бывает, начинают создавать «блат» либо для своих знакомых, либо для тех пассажирок, к которым их сердце не очень ровным биением отмечено. «Место занято», — возвещает на остановке водитель (обычно, это место в кабине, рядом с ним), и через две-три остановки (порой даже не на остановке, а там, где стоит рядом с дорогой эта самая «отрада души» водительской) место занимается «привилегированной особой». А что тут можно сказать? Взывать к совести водителя — бесполезно, не застанете ее «дома». Можно лишь позвонить владельцу предприятия, которому принадлежит «маршрутка». Только не забудьте назвать номер транспорта.