Пожилую пассажирку не пустили на переднее сидение в Барабинске

Пожилfя жительница Барабинска, как обычно, собралась ехать домой на маршрутке №4. В салоне не было свободного места, и она решила сесть вперед. Но услышала в свой адрес от водителя гневное: «Вперед не садимся!». Пришлось стоять в салоне. Через пару остановок водитель без возражения посадил вперед девушку.

Об этом она рассказала корреспонленту газеты. Мы спросиои пассажиров маршрутки №4, знакома ли им подобная ситуация. Женщина с большими пакетами сказала, что не пошла бы в кабину к водителю, ведь это неудобно и ему, и ей. Старенькая бабушка пожелала лучшего обращения с пассажирами, она не раз слышала, как водители допускают хамство.

Денис Иванов,

директор ООО «Сибирь», перевозчик:

Водители жалуются, что женщины с большими сумками и пакетами, садясь вперед, ломают пластмассовую панель в машине, сильно хлопают дверью. Но если водитель гневно ответил, нахамил или что-то подобное допустил, он не прав. Почти во всех маршрутках есть камеры видеонаблюдения, можно проверить.

Еще по теме:

Запретить музыку в маршрутках