Права потребителя защищают теперь иначе

Изменился порядок проведения проверок по обращениям жителей в Роспотребнадзор.

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения по организации и осуществлению государственного контроля, предусматривающие дополнительные условия проведения проверки. Эти изменения распространяются только на обращения и заявления граждан о нарушении прав потребителей. Так, если житель приобрел несоответствующий требованиям безопасности товар, он вправе обращаться непосредственно в Роспотребнадзор.

В соответствии с изменениями в Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» основанием для проведения внеплановой проверки является: «нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены)».

Дополнительное требование о предварительном обращении к субъекту хозяйственной деятельности, нарушившему права потребителя, не распространяется на случаи поступления в Роспотребнадзор обращений и заявлений граждан, когда в обращении указывается на нарушение требований санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании.

По таким обращениям принимаются меры в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.

В настоящее время требования к продукции установлены в технических регламентах Таможенного союза. Роспотребнадзор осуществляет контроль за исполнением 21 технического регламента, в том числе «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности продукции легкой промышленности», «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и другое.

В связи с этим, в случаях, когда человек приобрел несоответствующий требованиям безопасности товар, он вправе обращаться непосредственно в Роспотребнадзор. При поступлении таких обращений граждан Роспотребнадзор в установленном Законом порядке организует мероприятия по контролю.