Праздничный велопробег совершили 219 куйбышевцев

Куйбышевцы в 8-й раз отметили День флага России массовым велопробегом. Вчера, 22 августа. по улицам города и селам Куйбышевского района прошел VIII велопробег «Наш флаг – наша гордость». В этом году он посвящен еще и 80-летию Новосибирской области.
С каждым годом акция привлекает к себе все большее количество участников. Растет число как взрослых, так и юных сторонников праздничного шествия. По сравнению с первым велопробегом, в котором приняло участие 16 человек, количество велосипедистов сегодня увеличилось более чем в 13 раз!
Только в Куйбышеве на велики сели 144 человека. Ещё 75 велосипедистов выехали на улицы сельских поселений. Акцию поддержали жители сел Верх-Ича, Отрадненское, Булатово и Кама.
VIII велопробег открыла начальник отдела молодежной политики Куйбышевского района Ксения Ханкович. Пожелав собравшимся доброго пути, Ксения Николаевна вручила благодарственные письма неоднократным участникам велопробега:
- Басалаевой Наталье Степановне,
- Байгабулову Батырхану Маденовичу,
- Заостровской Галине Ивановне,
- Кабукину Александру Николаевичу,
- Колокольниковой Наталье Владимировне,
- Куликовской Любови Степановне,
- Мазурину Сергею Петровичу,
- Тимгановой Танзиле Исатуловне.
Каждый из них служит примером для подрастающего поколения.
В юбилейный для Новосибирской области год куйбышевский велопробег стал по-настоящему зрелищным. Флаги России и бело-сине-красные шары развивались на каждом велосипеде. На груди у участников шествия приколоты ленточки российского триколора. Элементы боди-арта в виде полос российского флага можно было заметить и на лицах участников велопробега.
Стартовав от здания Дома молодежи, праздничная колонна проследовала по двум мостам, улице Восточной, вдоль Трудового поселка, улицам Партизанская и Краскома. Финиш состоялся на центральной площади города. Колонну сопровождали машина ГИБДД, «Скорой помощи» и Дома молодежи.
Держа в руках полотнище Российского флага, участники велопробега сделали почетный круг. Елена Фельзина, начальник управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма и Сергей Хмелевский, директор Дома молодежи Куйбышевского района вручили велосипедистам сертификаты участников VIII велопробега.
По теме: