Праздничный велопробег совершили 219 куйбышевцев

Куйбышевцы в 8-й раз отметили День флага России массовым велопробегом. Вчера, 22 августа. по улицам города и селам Куйбышевского района прошел VIII велопробег «Наш флаг – наша гордость». В этом году он посвящен еще и 80-летию Новосибирской области.

С каждым годом акция привлекает к себе все большее количество участников. Растет число как взрослых, так и юных сторонников праздничного шествия. По сравнению с первым велопробегом, в котором приняло участие 16 человек, количество велосипедистов сегодня увеличилось более чем в 13 раз!

Только в Куйбышеве на велики сели 144 человека. Ещё 75 велосипедистов выехали на улицы сельских поселений. Акцию поддержали жители сел Верх-Ича, Отрадненское, Булатово и Кама.

VIII велопробег открыла начальник отдела молодежной политики Куйбышевского района Ксения Ханкович. Пожелав собравшимся доброго пути, Ксения Николаевна вручила благодарственные письма неоднократным участникам велопробега:

Басалаевой Наталье Степановне,

Байгабулову Батырхану Маденовичу,

Заостровской Галине Ивановне,

Кабукину Александру Николаевичу,

Колокольниковой Наталье Владимировне,

Куликовской Любови Степановне,

Мазурину Сергею Петровичу,

Тимгановой Танзиле Исатуловне.

Каждый из них служит примером для подрастающего поколения.

В юбилейный для Новосибирской области год куйбышевский велопробег стал по-настоящему зрелищным. Флаги России и бело-сине-красные шары развивались на каждом велосипеде. На груди у участников шествия приколоты ленточки российского триколора. Элементы боди-арта в виде полос российского флага можно было заметить и на лицах участников велопробега.

Стартовав от здания Дома молодежи, праздничная колонна проследовала по двум мостам, улице Восточной, вдоль Трудового поселка, улицам Партизанская и Краскома. Финиш состоялся на центральной площади города. Колонну сопровождали машина ГИБДД, «Скорой помощи» и Дома молодежи.

Держа в руках полотнище Российского флага, участники велопробега сделали почетный круг. Елена Фельзина, начальник управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма и Сергей Хмелевский, директор Дома молодежи Куйбышевского района вручили велосипедистам сертификаты участников VIII велопробега.

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